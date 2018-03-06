БГПУ им. Максима Танка и Бакинский госуниверситет заключили договор о сотрудничестве

6 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Делегация БГПУ имени Максима Танка во главе с ректором Александром Жуком посетила Бакинский государственный университет.
В ходе визита подписан договор о сотрудничестве между вузами в области образования и научных исследований. Документ предусматривает проведение совместных научных исследований, обмен студентами, преподавателями, опытом и информацией, проведение конференций, семинаров, а также подготовку совместных образовательных программ.
Принимая гостей, ректор Бакинского государственного университета академик Абель Магеррамов рассказал о вузе, его международных отношениях, связях с крупнейшими научными центрами мира.
Александр Жук в свою очередь высоко оценил деятельность Бакинского госуниверситета, отметил соответствие развития образования и обучения в Азербайджане международным стандартам, а также выразил заинтересованность в интеграции.-0-
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