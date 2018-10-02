БГПУ стал базовой организацией СНГ в области инклюзивного и специального образования

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка получил статус базовой организации СНГ в области инклюзивного и специального образования, сообщили БЕЛТА в вузе.

Решение подписано на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе.

Как пояснили в БГПУ, разработку концептуальных основ и осуществление образовательной, научной, учебно-методической и практической деятельности в области подготовки педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного образования обеспечивает Институт инклюзивного образования (ИИО), который работает с 1 сентября 2016 года на базе факультета специального образования. Менее чем через год в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на базе института открыт Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования.

"Институт инклюзивного образования поддерживает тесные связи с научными и образовательными организациями стран СНГ, Швеции, Германии, Норвегии, Нидерландов. Это академический обмен студентами, преподавателями, научными сотрудниками, сетевая магистерская подготовка, участие в научных стажировках в партнерских учреждениях высшего образования", - отметила директор института Вера Хитрюк.

Институт инклюзивного образования активно сотрудничает с общественными организациями и объединениями, представляющими интересы людей с инвалидностью, совместно с ними участвует в выполнении социально-образовательных проектов.-0-