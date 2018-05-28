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БГУ и Даляньский политехнический университет планируют открыть институт дистанционного обучения

Общество 28.05.2018 | 16:53
Во время встречи. Фото БГУ
Во время встречи. Фото БГУ

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ и Даляньский политехнический университет планируют открыть институт дистанционного обучения. Об этом шла речь на встрече ректора Белгосуниверситета Андрея Короля с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Ректор БГУ во время встречи поделился ближайшими планами по углублению и расширению белорусско-китайских связей. "Стратегической задачей является стремление сделать БГУ в масштабах Восточной Европы площадкой, проводником по взаимодействию с китайскими вузами, - подчеркнули в пресс-службе. - Планируется также открыть институт дистанционного обучения совместно с Даляньским политехническим университетом". Кроме того, БГУ намерен подписать с ним дополнительное финансовое соглашение. В вузе напомнили, что БГУ и Даляньский политехнический университет создали совместный институт, который работает уже год.

Ван Цишань подчеркнул, что Беларусь - одно из государств, где придается большое значение развитию образовательной системы. Он отметил дальновидность и правильность такой позиции для социально-экономического развития страны в целом.

Заместитель председателя КНР во время посещения БГУ ознакомился с его фундаментальной библиотекой - старейшей и крупнейшей на территории Беларуси. Ее виртуальный аналог входит в сотню лучших библиотек мира. Китайскому гостю рассказали об основных этапах становления библиотеки. Ван Цишань посетил выставку книг, приуроченную к 200-летию великого мыслителя Карла Маркса, где были представлены оригинальные издания, датируемые началом ХХ столетия.

Кроме того, высокий гость побывал в музее истории, где ознакомился с летописью первого белорусского университета, мировыми научными открытиями ученых БГУ, участием профессоров вуза в создании ООН. В Музее землеведения ему представили уникальные коллекции минералов, горных пород и палеонтологических экспонатов. Знакомство с БГУ завершилось экскурсией по галерее университета, посвященной выдающимся просветителям Беларуси и всемирно известным мыслителям, в ряду которых великий китайский философ Конфуций.-0-

Фото БГУ

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Беларусь, вузы, Китай, образование
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