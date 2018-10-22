БГУ начал прием заявок на открытую олимпиаду по мировой экономике

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на открытую олимпиаду по мировой экономике в Белорусском государственном университете. Темой нынешнего интеллектуального соревнования станут международные инвестиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 22 октября по 4 ноября. Заочный тур пройдет с 5 по 18 ноября, отборочный очный (для студентов) - 5 декабря.

Олимпиада традиционно состоится в двух лигах: студенческой и школьной. Выступления оценят в командном и индивидуальном зачетах. "Новшеством школьной лиги этого года станет возможность проявить себя не только ученикам 11-х классов, но и десятиклассникам", - рассказали в университете.

Программа олимпиады для студенческой лиги включает три тура: отборочный заочный, очный и финальный. На старте в индивидуальном зачете участникам предстоит написать эссе на заданную тему, а командам - решить кейс в области мировой экономики. Очный отборочный тур включает тесты и задания по мировой экономике. Финал пройдет в формате публичного выступления.

"Студенты выступят с предложениями по решению конкретной экономической задачи либо дадут оценку принятию определенных решений, продемонстрировав свои ораторские способности. Затем отдельно пройдет конкурс на знание английского экономического языка, в котором проверят понимание экономических текстов", - проинформировали в пресс-службе.

Школьная лига состоит из двух этапов: отборочного заочного и финала. В первом туре необходимо решить креативную бизнес-задачу, связанную с международной экономической деятельностью белорусских компаний, и пройти online-тест в области финансовой грамотности. Финальное состязание в обеих лигах состоится 6 декабря.

Победителей олимпиады наградят дипломами I, II и III степени, а также ценными подарками. Кроме того, лучшие студенты смогут пройти стажировку в ведущих экономических организациях Беларуси, а школьники - посетить школу будущего экономиста-международника на факультете международных отношений БГУ.

Во время олимпиады также запланированы встречи и мастер-классы с представителями ведущих экономических организаций.

Организатором олимпиады выступает факультет международных отношений БГУ при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства экономики Беларуси, посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси, Национального банка, Банка развития, Белорусского инновационного фонда, Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси.-0-