БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год, сообщает БЕЛТА.

В частности, опубликована стоимость дневной формы обучения на 1-3 курсах. Для специальностей "международное право", "правоведение" и "экономическое право" она составит за год Br3575. Учеба на экономическом факультете будет стоить Br3467, биологическом - Br3223, факультете прикладной математики и информатики - Br2964. Наименьшая стоимость обучения - на специальности "социальная работа" факультета философии и социальных наук, а также русской и белорусской филологии (Br2354) за год.

Стоимость дневной формы обучения на 4 курсе по специальностям "дизайн" факультета социокультурных коммуникаций, "лингвострановедение" факультета международных отношений, "восточная филология" составит Br3095. Наименьшая стоимость обучения на 4 курсе - на специальности "социальная работа" факультета философии и социальных наук, а также русской и белорусской филологии - Br1915 за год.

Также опубликована стоимость заочной формы обучения. На 1-3 курсах механико-математического, биологического, географического, экономического, филологического, исторического, юридического, факультета философии и социальных наук, факультета социокультурных коммуникаций, а также по специальностям "журналистика (печатные СМИ)" и "журналистика (аудиовизуальная") учеба при получении первого высшего образования и параллельном обучении будет стоить Br1262 за год.-0-