БГУ планирует принять участие в проекте "Обратные лекции" в начале нового учебного года

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ совместно с международной компанией Danone планируют реализовать проект "Обратные лекции" в начале нового учебного года. Об этом сообщила начальник управления кадров БГУ Наталья Непевная сегодня на мероприятии "Карьерный форум БГУ: Взаимодействие 3.0", передает корреспондент БЕЛТА.

"Компания предложила интересную форму сотрудничества - проект "Обратные лекции". Со стороны БГУ он предполагает проведение теоретических лекций или семинаров преподавателями вуза на производстве компании. В свою очередь сотрудники Danone выступят перед преподавателями и студентами университета и расскажут о новых направлениях и технологиях, которые используются на предприятии. Пока проект в стадии обсуждении, формируются тематика, список спикеров, площадка для реализации проекта. При успешном решении организационных вопросов планируется запустить проект в начале 2018-2019 учебного года", - рассказала Наталья Непевная.

В планах также провести конференцию, где будут обсуждаться вопросы по трудоустройству выпускников региональных вузов. "Если в Минске очень активно представлены компании и студентам проще найти работу, то в других городах это вызывает трудности. Мы хотим помочь коллегам из регионов, показать, что они могут делать, чтобы их выпускники находили места работы у себя дома, на родине", - пояснила начальник управления кадров БГУ.

Что касается студентов столичного вуза, то сегодня они не ждут окончания университета, а ищут трудоустройство еще во время учебы. Наталья Непевная отметила, что в этом году, в отличие от предыдущих, на форуме в основном присутствуют студенты вторых и третьих курсов, значительная часть - первокурсники, которые понимают, что "сегодня недостаточно иметь знания и диплом, нужно еще обладать надпрофессиональными навыками, чтобы быть конкурентоспособным на рынке".

Для развития таких навыков на форуме организовали массу мероприятий, одно из них - спидмитинг. Это короткие собеседования, провести которые пригласили двенадцать HR-специалистов из разных компаний. По завершению мини-собеседований студенты узнали, в чем они допустили ошибки и какие трудности могут возникнуть в будущем при приеме на работу.

Основная задача "Карьерного форума БГУ: Взаимодействие 3.0" заключается в гармонизации связей и налаживании оптимальных путей взаимодействия в цепочке "работодатель - университет - студент". "Мы открыты к предложениям от заказчиков и студентов по совершенствованию системы трудоустройства молодых специалистов, - сказала Наталья Непевная. - Мероприятие стало трехсторонней площадкой, где каждый не только может высказать свою точку зрения на организацию процесса сотрудничества, но и заявить о собственных целях, интересах и потребностях".-0-