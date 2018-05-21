БГУ победил в конкурсе фонда по глобальным вызовам Исследовательских Советов Великобритании

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ победил в конкурсе Исследовательского фонда по глобальным вызовам Исследовательских Советов Великобритании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Белорусский государственный университет стал участником международного проекта Compass (Комплексное повышение потенциала в Восточном соседстве и Центральной Азии: интеграция исследований, эффективное управление и устойчивые сообщества). "Это стало возможным благодаря победе в конкурсе Исследовательского фонда по глобальным вызовам Исследовательских Советов Соединенного Королевства. Из свыше 500 поданных заявок были поддержаны 37, в числе которых и БГУ", - пояснили в пресс-службе.

Торжественная церемония открытия и конференция проекта пройдут 22 мая в БГУ. В мероприятии примут участие представители университетов-партнеров (Великобритания, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан), а также сотрудники Наблюдательного совета Compass, дипломатических миссий стран в Беларуси, Европейской комиссии, Исследовательских Советов Соединенного Королевства, ведущие исследователи Великобритании, Германии, России и Беларуси. В этот же день будут представлены и обсуждены основные направления развития и сотрудничества в проекте Compass.

В пресс-службе БГУ отметили, участниками проекта являются Кентский университет (Великобритания), выступающий координатором, Кембриджский университет (Великобритания), Азербайджанская дипломатическая академия, Таджикский национальный университет, Университет мировой экономики и дипломатии (Узбекистан), Агентство "Еврафэкс" (Бельгия).

Проект направлен на изучение формирования устойчивых сообществ, их стабильности по отношению к внешним воздействиям. Ставится задача расширения знаний о регионе, а также поддержка ряда инициатив, таких как "Минский диалог", "Гендер и образование в Баку", "Евразийская идентичность в Душанбе", "Шелковый путь" в Ташкенте", "Парламентское сотрудничество в регионе и Каспийская энергетическая безопасность в Баку". В числе приоритетных задач - создание региональных центров передового опыта в ведущих вузах Восточной Европы и Центральной Азии, укрепление научно-исследовательского партнерства с университетами Великобритании.

Реализация проекта рассчитана до 2021 года. В БГУ планируются исследования и обмен опытом в области образования, эффективного управления в условиях развития ИТ, миграционных процессов и региональной безопасности. Предполагается подготовка совместных научных и учебных публикаций, разработка курсов и программ на английском языке с перспективой создания совместных магистерских программ.-0-