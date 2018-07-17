БГУ подтвердил позиции в Шанхайском рейтинге ARWU по физике

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосуниверситет подтвердил свои позиции в Шанхайском предметном рейтинге ARWU по физике, заняв место в группе 401-500, сообщили БЕЛТА в вузе.

Впервые ведущий вуз страны вошел в 500 лучших университетов этого рейтинга в 2017 году, а в текущем подтвердил свой статус. Ранее ни один белорусский университет не был в числе университетов, ранжируемых Шанхайским рейтингом.

Лучшие учебные заведения определяются на основе пяти критериев: продуктивность научной деятельности, индекс цитирования, международное сотрудничество, материалы, опубликованные университетами в наиболее престижных научных журналах, наличие научных наград и премий международного уровня.

В Шанхайском предметном рейтинге университеты оцениваются по 52 предметам, включая естественные, инженерно-технические, общественные науки, науки о живой природе, медицину. Всего исследовано более 4 тыс. вузов.

Белорусский государственный университет показывает высокие позиции и в других известных мировых рейтингах (QS, THE, Webometrics, SIR, U-Multirank и др.), стабильно попадая в 2% лучших университетов мира.-0-