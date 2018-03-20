БГУ представит научно-технические разработки на международной выставке в Санкт-Петербурге

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представит около 30 научно-технических разработок на XXIII Международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH'2018), которая пройдет 20-22 марта в Санкт-Петербурге во время технической ярмарки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ вошли научные инновации из области приборостроения и производства пенополиуретанов, сельского хозяйства, фармацевтики, очистки воды, функциональных и композиционных покрытий. В частности, в Санкт-Петербурге будет представлен инновационный цикл создания витаминных и минеральных комплексов для хлебобулочных и экструзионных продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для беременных и кормящих женщин, а также фитосоли серии "Универсум" с пониженным содержанием хлористого натрия.

Кроме этого, НИИ физико-химических проблем БГУ представит технологический процесс нанесения ультрачерных пленок на детали оптико-электронной аппаратуры изделий аэрокосмической техники. Также в число разработок БГУ вошла компьютеризированная медицинская установка для сеансов общей гипертермии "Птичь-М". Оборудование предназначено для многокомпонентного лечения распространенных и генерализованных форм злокачественных опухолей путем проведения сеансов общей гипертермии пациента.

Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ в Санкт-Петербург направил разработки "Дозирующий робот с координатным 3D-манипулятором", "Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) в зоне влияния Белорусской АЭС", "Высокостабильный радиоизотопный плотномер листовых материалов ЛЕБ-1БАСР в натурном виде" и др.

Проведение HI-TECH'2018 направлено на активизацию деятельности организаций в области инновационных технологий, выявление перспективных инновационных проектов и разработок, а также содействие их продвижению на рынках. От БГУ в состязании будут участвовать 18 научных инноваций.

Белорусский государственный университет участвует в Петербургской технической ярмарке с 2005 года.-0-