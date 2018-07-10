БГУ примет на обучение более 5 тыс. студентов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет примет на обучение более 5 тыс. студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Всего БГУ примет на обучение 5 142 студента, в 2017 году зачисленных было 5 354. Изменения в плане приема являются результатом оптимизации структуры приема", - отметили в вузе.

На дневную бюджетную форму планируется принять 2 122 студента (в 2017 году - 2 164 человек). Соотношение мест на естественнонаучные и социально-экономические, гуманитарные специальности составляет 67% и 33% соответственно. На заочную бюджетную форму планируется принять 226 студентов (в 2017 году - 255).

На платную дневную форму обучения будут приняты 1 850 студентов (в 2017-м зачислено 1 958), на заочную форму - 741 (в 2017 году - 767). На платную заочную форму для получения второго высшего образования примут 203 человека, как и в прошлом году.

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 404 места (в 2017 году - 423), из них на дневную форму - 46, на заочную форму - 358.

На педагогические направления специальностей: биология, география, химия, математика, белорусская филология, русская филология, - без экзаменов будут приняты медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации педсовета их учреждения образования. Также без экзаменов примут прошедших обучение в профильных классах педнаправленности при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметами и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний при наличии рекомендации педагогического совета школы, которую они закончили, таким абитуриентам нужно будет пройти собеседование в университете. План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 152 места (в 2017 году - 149).

Кроме этого, в вузе увеличен план целевого приема. Он составил 53 места (в 2017 году - 44). Целевой прием осуществляется по 18 специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на бюджет и платную форму обучения на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания в БГУ, подача документов будет осуществляться 12 -17 июля. Выпускники профильных классов (групп) педагогической направленности учреждений общего среднего образования, поступающие на педагогические специальности, должны подать документы 12 -14 июля. Для платников срок подачи документов - с 12 июля по 4 августа.-0-