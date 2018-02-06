БГУ в ближайшие годы организует дистанционное обучение по большинству специальностей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосуниверситет в ближайшие три года планирует организовать полноценное дистанционное обучение по большинству специальностей, рассказал ректор БГУ Андрей Король в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

"БГУ в ближайшие три года планирует организовать полноценное дистанционное обучение не по всем, но по многим специальностям. Как на русском, так и на английском языке. Контент на английском появится в обязательном порядке, потому что он ориентирован на ту аудиторию, которая готова за образование платить", - сказал Андрей Король.

По словам ректора, речь идет не о том, чтобы вывесить какую-то информацию в открытом доступе. Планируется предлагать готовый контент на международных платформах - с лекциями ведущих профессоров, четко разработанными заданиями, критериями оценивания, - чтобы иметь право выдавать дипломы.

Андрей Король является автором курса повышения квалификации преподавателей "Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково". На днях соответствующие вопросы обсуждались в режиме онлайн-конференции в Белгосуниверситете.-0-