БГУ включен в рейтинг лучших вузов мира

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет - единственный из отечественных вузов, который устойчиво входит в рейтинг специализированного журнала Times Higher Education (THE). Сегодня опубликованы данные последней версии THE, где БГУ находится в группе 1001+ из 1258 лучших университетов мира, попавших в рейтинг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

THE - один из наиболее авторитетных и престижных рейтингов, который ранжирует только "высшую лигу" - около 3% всех университетов мира, обрабатывая информацию по каждому вузу вручную. Для ранжирования университетов THE использует пять групп критериев: научные исследования - 30%, цитируемость - 30%, образовательную деятельность - 30%, международное сотрудничество - 7,5% и доход от производства - 2,5%. В формуле рейтинга основной вес дают индикаторы, основанные на анализе публикационной и исследовательской деятельности. Необходимое условие для включения университета в список THE - публикация за последние пять лет работниками вуза более 1 тыс. научных работ, индексируемых базой данных Scopus. При этом на протяжении последнего десятилетия общемировое число научных публикаций значительно увеличивается.

Растет конкуренция университетов: в этом году рейтинг охватил 1258 вузов, а в 2015 году их было 800. Самую большую динамику демонстрируют страны Азии и Северной Америки, где научными центрами являются академические университеты в сотрудничестве с глобальными корпорациями. В ряде стран на развитие научных исследований в университетах государство выделяет дополнительное финансирование и стимулирует публикационную активность каждого автора.

При количественном увеличении ранжируемых вузов и жестких критериях отбора БГУ стабильно входит в список THE и сохраняет свою относительную позицию: 2015 год - группа 601-800 из 800 ранжируемых вузов; 2016-й - 800+ из 1000; 2017-й - 801-1000 из 1103 и 2018 год - 1001+ из 1258.

Для сохранения и улучшения своих позиций в международных рейтингах в условиях жесткой конкуренции БГУ реализует долгосрочную дорожную карту. Она включает в себя комплекс мероприятий по оказанию методической и организационной помощи преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам и магистрантам при подготовке и публикации научных статей в ведущих зарубежных журналах, а также предусматривает материальное поощрение авторов за публикационную активность в журналах, включенных в базу данных Scopus.

По данным 2018 года на верхней строчке рейтинга разместились университеты Оксфорда, Кембриджа и Стэндфорда. Из стран-соседей Беларуси в рейтинге THE лучшие позиции у российских университетов. Так, из 35 российских вузов, включенных в этот рейтинг, наиболее высокие места заняли МГУ (199-я позиция), Московский физико-технический институт (МФТИ) (251-300), Высшая школа экономики (301-350).

Рейтинг THE издается известным британским журналом Times Higher Education, специализирующимся на вопросах сферы высшего образования. С 2004 года THE издавался в сотрудничестве с агентством QS, а с 2010 года стал публиковаться независимо.-0-