БГУ впервые вошел в топ-500 лучших университетов в рейтинге Webometrics

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет впервые вошел в топ-500 лучших университетов в мировом вебометрическом рейтинге университетов Webometrics Ranking of World Universities (WRWU). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В редакции рейтинга за январь 2018 года БГУ занял 487-е место, поднявшись на 19 позиций по сравнению с показателями прошлого года. В пресс-службе напомнили, что в июле 2017 года он занимал 506-е место. Всего в рейтинге WRWU учитываются данные 27 тыс. вузов, а в мире их насчитывается более 30 тыс. "В этом году БГУ занял вторую позицию среди университетов стран СНГ, уступив только Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова (235-е место). Белорусский вуз впервые обошел в рейтинге Санкт-Петербургский государственный университет (491-е место)", - обратили внимание в пресс-службе Белгосуниверситета.

Среди белорусских вузов БГУ в рейтинге Webometrics сохраняет первенство. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет - 2955-я позиция. На третьем месте - Академия управления при Президенте (2972), на четвертом - Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (3359-я позиция), а замыкает пятерку Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (3544-е место). На протяжении последних лет БГУ демонстрирует устойчивость своих позиций в рейтинге WRWU, входя в 2% лучших мировых университетов. В рейтинге QS World University Rankings 2017/18 БГУ занимает высокое 334-е место.

Лидерами рейтинга по традиции выступают Гарвардский и Стэнфордский университеты, а также Массачусетский технологический институт. Среди лучших университетов стран-соседей в рейтинге представлены: Варшавский (401-е место), Тартусский (441), Вильнюсский (744), Латвийский (1128), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1273).

В 2017 году БГУ впервые вошел в старейший и один из самых престижных мировых рейтингов - Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU 2017 года по физике. В нем он занял место в группе 401-500. Ранее ни один белорусский университет не входил в число университетов, ранжируемых Шанхайским рейтингом. БГУ также единственный белорусский университет, представленный во влиятельном рейтинге Times Higher Education.

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities уже более 10 лет составляет испанская исследовательская лаборатория Laboratorio de Internet. WRWU обновляется дважды в год - в январе и июле. Высшие учебные заведения ранжируются по четырем показателям, характеризующим уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве.-0-