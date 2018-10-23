БГУИР намерен включать в учебный план авторские курсы компаний-работодателей

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники ищут новые пути для формирования у студентов практических навыков под потребности конкретного заказчика. Есть идея о включении в учебный план авторских курсов компаний-работодателей и преподавателей. Речь об этом шла в БГУИР во время круглого стола с участием представителей наиболее востребованных профильных факультетов и кафедр БГУИР, крупнейших работодателей ПВТ и его администрации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Ректор БГУИР Вадим Богуш поделился идеей, которую в университете хотели бы реализовать. "Это формирование определенного пула авторских курсов от компаний и преподавателей, чтобы, выбирая курс, он засчитывался студенту в основную программу. Сейчас это дополнительная нагрузка. Мы хотели бы отработать схему, когда можно было бы эти курсы интегрировать непосредственно в учебный план. Поддержание этих курсов в актуальном состоянии будет зависеть от компании", - пояснил он.

Вадим Богуш добавил, что вуз намерен по всем факультетам расширять сотрудничество с работодателями по подготовке кадров. Достаточно активно обсуждаются подходы, которые касаются разработки образовательных стандартов поколения 3+ и учебной документации. В БГУИР хотели бы сделать образовательные программы такими, чтобы они, с одной стороны, были максимально нацелены на перспективные потребности заказчиков, обеспечивали оправданное удовлетворение их ожиданий. А с другой - учитывали тенденции в отрасли, которые потребуют новых компетенций через 4-5 лет. Ректор подчеркнул, что в БГУИР намерены провести значительную внутреннюю работу по обновлению содержания образования. При этом университет рассчитывает на сотрудничество с работодателями.

Обсуждались во время встречи и перспективы для преподавателей. Выдвинуто предложение финансирования компаниями рисковых, поисковых научных тем, не предполагающих сразу разработку конкретной технологии. Это даст новые знания и будет использоваться в образовательном процессе. Задача состоит в том, чтобы базовый научный уровень молодежи, которая преподает и планирует расти дальше в университете, поддерживался на актуальном международном уровне.-0-