БГУИР увеличивает набор на самые популярные IT-специальности

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники увеличивает набор на самые популярные IT-специальности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУИР.

В этом году набор в вузе увеличен на 285 человек на популярные IT-специальности факультетов компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, а также на все специальности факультета инфокоммуникаций. Ректор БГУИР Вадим Богуш отметил, что с сентября студентов ждет больше современных авторских курсов, разрабатываемых совместно с ПВТ с учетом обратной связи от старшекурсников. "В приоритете реализация модели "Университет 3.0": планируем шире привлекать студентов в научные исследования, развивать бизнес-инкубатор, разработать механизмы коммерциализации научных разработок", - сказал он.

Новинка этого года для абитуриентов - онлайн-квест "Подай документы в БГУИР", созданный студентами 1-2 курсов специальности "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)". В игре есть модель университетского корпуса, где абитуриенту предлагается пройти все этапы подачи документов. Те, кто на основе подсказок системы дошел до конца, получают небольшой подарок - стикерпак и памятку по поступлению.

Сегодня белорусские вузы начали прием документов от абитуриентов. В БГУИР первых ребят, подавших документы и сертификаты ЦТ в ведущий белорусский IT-университет, встретил ректор Вадим Богуш. Он вручил молодым людям фирменные сувениры вуза и пообщался с каждым абитуриентом. -0-