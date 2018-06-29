Бирюзовое платье и черный костюм: как выпускники собираются на Республиканский бал

В субботу, 30 июня, состоится Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования. В нем примут участие лучшие студенты вузов Беларуси, победители олимпиад и конкурсов, лауреаты спецфондов Президента. Корреспондент БЕЛТА узнала у тех, кому посчастливилось быть приглашенными на торжество, о планах на будущее и подготовке к важному мероприятию.

Анастасия Василькова - выпускница экономического факультета Могилевского государственного университета продовольствия (является многократным победителем и призером республиканских соревнований по легкой атлетике, представляет Могилевскую область на Кубке и чемпионате Беларуси по легкой атлетике):

- Еще четыре года назад, когда только поступала в вуз, я и представить не могла, что мне может выпасть честь присутствовать на Республиканском балу выпускников. После окончания с отличием Могилевского государственного университета продовольствия по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит" появилась надежда на то, что такое возможно. Но я все равно думала об этом мероприятии как о несбыточной мечте. Сейчас я очень рада, пока еще не могу в полной мере осознать свое везение.

Наряд для праздника мы выбирали вместе с мамой. Обошли с ней очень много магазинов, перемерили несколько десятков нарядов разных фасонов и брендов. Свой выбор я остановила на умопомрачительном летнем светло-бирюзовом платье в пол. К нему я подобрала туфли на высоком каблуке. Из аксессуаров я решила использовать золото - аккуратные сережки, цепочку и браслет. К наряду также прилагается клатч. Прическу и макияж мне будут делать профессионалы. Для такого мероприятия все должно быть на высоте.

Я очень благодарна моим университетским преподавателям. Они дали нам много знаний, старались обучить нас чему-то новому, поделиться своим опытом. Дальше я планирую поступать в магистратуру. Буду продолжать обучение по специальности "экономика и организация производства". Что еще из планов? Я занимаюсь легкой атлетикой. Хочу и дальше заниматься бегом, повышать свои разряды. На данный момент я кандидат в мастера спорта, хочу стать мастером спорта по легкой атлетике в барьерном беге. Замужество пока не планирую, нет кандидатуры соответствующей. Буду работать в бухгалтерской фирме.

От встречи я ожидаю приятных впечатлений, хочу провести хороший вечер в кругу интересных людей.

Антон Иванчиков - выпускник юридического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (является стипендиатом стипендии Президента Беларуси 2016-2018 годов):

- Сейчас я всецело готовлюсь к балу выпускников - усиленно учу венский вальс. Он не слишком легко мне дается, но я очень ответственно подошел к репетициям. Думаю, что у меня все получится. На встречу я пойду в классическом костюме черного цвета. Мы его уже купили, выбирали вместе с девушкой.

Июль - мой последний студенческий месяц отдыха. С 1 августа я уже иду на работу в Витебский городской отдел Следственного комитета, буду следователем. Это мое первое место работы. Вообще я нацелен поступать в магистратуру. А для этого мне необходимо иметь 10 месяцев рабочего стажа. Поэтому на первый план пока выходит работа, позже я продолжу свое образование.

Николай Артюшко - выпускник филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина (стипендиат Специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, включен в банк данных одаренной молодежи на 2017-2018 учебный год):

- Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования - мероприятие, которое может состояться раз в жизни, да и то не у каждого человека. Поэтому я, естественно, основательно к нему подготовился: уже отглажены рубашки, приготовлен костюм - буду при полном параде. Для вечера я выбрал классический костюм. Черный костюм я сразу решил не приобретать, потому что, как мне кажется, это немного старомодно. Мой костюм темно-синего цвета. Рубашка должна быть светлой, думаю, надену белую рубашку с черными пуговицами. Ну и галстук, естественно, необходимый атрибут. В сборах мне помогала моя мама, мой главный эксперт, ее ценным советам я полностью доверяю.

Из планов на будущее - поступление в магистратуру, дальше, если все будет удачно, то пойду и в аспирантуру, для меня очень важно развиваться в профессиональном плане.

Как только поступлю, буду искать работу в школе. Я всегда мечтал работать с детьми, у меня это получается. Это показала практика, результатом которой я очень доволен, мне вообще преподавательская деятельность по душе. Очень хочется найти такое место работы, где я смог бы раскрыть свой творческий потенциал на полную мощность.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-