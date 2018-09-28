Бизнес-курс БелТПП предоставит практические знания начинающим экспортерам - Улахович

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный бизнес-курс Белорусской торгово-промышленной палаты "Школа экспорта" предоставит практические знания начинающим экспортерам. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом первого занятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная задача "Школы экспорта" - предоставить практические знания предприятиям. Предусмотрен полноценный курс по внешнеэкономической деятельности. Здесь присутствуют предприятия, которые еще не вышли на экспортную продукцию. Наша задача помочь им сделать шаг в этом направлении, особенно для негосударственных предприятий. За ними серьезные перспективы, - отметил Владимир Улахович. - По итогам прошлого года доля предприятий негосударственной формы собственности в несырьевом экспорте составила около 24%. Они гибкие, но им тоже порой не хватает компетенции".

Всего на курс записались 94 слушателя. Для представителей предприятий, входящих в состав БелТПП, лекции бесплатны. Сегодня проходят занятия в составе первого модуля "Жизненный цикл экспортного проекта". Он посвящен определению экспортной стратегии предприятия, оценке экспортного потенциала, выбору способов осуществления экспорта, возможностям национальных институтов поддержки экспортеров.

До 23 ноября занятия будут организованы еще по семи модулям: "Организация и совершенствование маркетинговой деятельности", "Экспортный контракт: правовые особенности поставки", "Таможенное сопровождение экспортного проекта", "Логистические этапы экспортного проекта", "Управление финансовыми ресурсами", "Налоговые аспекты экспортной деятельности", "Кросс-культурные особенности в деловой коммуникации с зарубежными партнерами. Деловой этикет". Лекции будут читать 26 специалистов.

Отвечая на вопрос о проведении в будущем подобных курсов, Владимир Улахович подчеркнул: "Это только старт, по итогам которого мы проанализируем предложения, замечания, работу лекторов. Самое главное - результат, ответ, который мы получим от наших слушателей".

Председатель БелТПП также отметил, что образовательный курс основан на запросах и потребностях как самих предприятий, так и задач, которые стоят перед экономикой. Беларусь посещают многочисленные бизнес-делегации из развитых стран. "На следующей неделе приедет делегация представителей японского бизнеса - всего 25 компаний. Это говорит о том, что мы востребованы. И знания о внешнеэкономической деятельности нужны нашим людям", - добавил он.-0-