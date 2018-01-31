Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля повышается на 0,8% до Br199,32

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах декабря текущего года в расчете на месяц составляет с 1 февраля 2018 года по 30 апреля 2018-го Br199,32. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 24 января 2018 года №7, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2017 года по 31 января нынешнего (Br197,81). Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br219,42, пенсионеров - Br153,22, студентов - Br193,93, детей в возрасте до 3 лет - Br129,87, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br178,51, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br217,81.

Как пояснили специалисты, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары. Для разных социально-демографических групп процент увеличения БМП свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания этих категорий населения, а также их удельном весе в структуре расходов на продовольственные товары.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей: при рождении первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 1 БПМ, на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 0,5 БПМ, на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей - 0,5 БПМ и 0,7 БПМ, на детей в возрасте до 18 лет: с инвалидностью - 1-1,2 БМП (в зависимости от степени утраты здоровья), инфицированных вирусом иммунодефицита человека - 0,7 БПМ.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-