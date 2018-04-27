Бюджет прожиточного минимума с 1 мая повышается до Br206,58

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года в размере Br206,58. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 24 апреля 2018 года №47, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Новый бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения равняется Br229,78, пенсионеров - Br157,5, студентов - Br199,75, детей в возрасте до 3 лет - Br132,98, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br183,35, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br223,91.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-