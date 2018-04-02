2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюст выдающегося дипломата уроженца Беларуси Иосифа Гошкевича планируется установить в Японии. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском диппредставительстве в Японии.
Посол Беларуси Руслан Есин сегодня принял участие в торжественном мероприятии, организованном посольством России в Японии по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Руководитель белорусской дипмиссии отметил важность укрепления Союзного государства в условиях возрастающих геополитических угроз, взаимной поддержки и усиления взаимодействия в реализации совместных проектов. Один из них - по увековечиванию в Японии памяти выдающегося дипломата уроженца Беларуси Иосифа Гошкевича.
Иосиф Гошкевич является пионером, несшим в Японии элементы просвещения, делившимся славянской культурой, рассказывавшим о жизни вне Японии. Руслан Есин выразил надежду, что совместными усилиями и при поддержке японской стороны в городе Хакодатэ будет установлен бюст выдающегося дипломата.
Со своей стороны посол России в Японии Михаил Галузин отметил, что ему приятно в этот праздничный день выполнить просьбу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и передать его коллеге Владимиру Макею портрет Иосифа Гошкевича кисти российского художника Павла Илышева.-0-
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