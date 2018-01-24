Благодаря национальной самобытности Беларусь никогда не была колонией Запада или Востока - ученый

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря национальной самобытности Беларусь никогда не была колонией Запада или Востока. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал директор Института истории НАН Вячеслав Данилович.

Ученый отметил, что, несмотря на многочисленные войны, политические и экономические потрясения, белорусский народ выстоял, не исчез с исторической авансцены, сохранил традиции и духовно-культурные ценности, отстоял свое право на самостоятельное развитие и суверенное государство. "Мы приобрели богатейший опыт выживания, отстаивания своих интересов. Именно глубинная национальная самобытность белорусского народа явилась объективным фактором того, что Беларусь никогда в истории не была ни зависимой территорией, ни тем более колонией Запада или Востока", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

Директор Института истории НАН обратил внимание, что национальные формы белорусской государственности берут свое начало в 1918 году, когда и белорусское общество, и национальные лидеры созрели для того, чтобы объявить о создании самостоятельной республики. "Провозглашение БНР не было случайным явлением. Именно в тот непростой и чрезмерно противоречивый исторический период появились объективные и субъективные условия для реализации идеи национальной государственности", - считает ученый.

На протяжении 1918 года Рада БНР и Народный секретариат являлись по сути единственным общественно-политическим центром в Беларуси, который активно, насколько позволяли обстоятельства, действовал и пытался защищать интересы белорусского народа на международной арене. Ограниченное в своей деятельности жесткими условиями оккупации и не имея достаточных финансовых средств и квалифицированных кадров, правительство БНР тем не менее добилось относительных успехов в разных сферах. Так, в 1918 году БНР получила фактическое признание со стороны Украины, открыла свои консульства в Советской России, на Северном Кавказе, получила поддержку со стороны Литвы и Латвии. Была создана Белорусская центральная торговая палата, которая в начале осени 1918 года наладила товарообмен с Украиной. Народный секретариат также разработал комплекс мер, направленных на формирование собственной финансово-кредитной системы. Значительная работа проводилась по возвращению в Беларусь беженцев.

Деятельность Народного секретариата и Рады БНР получила определенную поддержку на местах, что нашло свое выражение в создании местных Рад в Витебске, Могилеве, Бобруйске, Радошковичах и других населенных пунктах, добавил ученый. Наиболее значительных успехов Народный секретариат достиг в области культурно-просветительской деятельности. Белорусский язык получил статус государственного. Проводились курсы белорусоведения и подготовки учителей для национальной школы. Были открыты белорусские школы и изданы учебники для них. Работал Государственный театр БНР под руководством Ф.Ждановича и Белорусский народный хор.

"Провозглашение БНР было исторической закономерностью, логическим продолжением всей предыдущей борьбы белорусских организаций и политических партий за реализацию идеи национальной государственности. По сути, впервые за всю историю существования белорусского народа были сделаны практические шаги в этом направлении. Вместе с тем из-за противоречивых геополитических и внутриполитических условий инициаторы создания БНР не смогли добиться ее суверенитета. БНР как государство не состоялось, однако с ее провозглашением вопрос белорусской государственности вошел в повестку дня европейской геополитики. Усилия деятелей белорусского национального движения, направленные на создание суверенного национального государства, обрели необратимый характер", - резюмировал Вячеслав Данилович.-0-