Благодаря профилактике 80% инфарктов мозга можно предупредить - медик

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря вторичной профилактике 80% инфарктов мозга можно предупредить, сообщила журналистам ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии кандидат медицинских наук Людмила Анацкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Канаде в течение 10-летнего периода было доказано, что если проводится адекватная профилактика, то 80% инфарктов мозга можно предупредить", - сказала Людмила Анацкая.

Многие пациенты считают, что если за два года повторного инфаркта мозга не произошло, можно перестать принимать препараты. Однако с годами риск его возникновения возрастает, обратила внимание медик. Если в первый год в зависимости от патогенетического варианта вероятность повтора инсульта возрастает на 3-10%, то через 5 лет - на 25%. В связи с этим в Японии и США разработали напоминания на смартфоны: пациентам, перенесшим инсульт, приходят сообщения, в которых настойчиво напоминают о необходимости продолжить прием препаратов.-0-