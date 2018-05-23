Благотворительная выставка "Любовь действует!" откроется 24 мая в минской галерее "Арт Хаос"

Благотворительная выставка "Любовь действует!" откроется 24 мая в галерее "Арт Хаос" в минском ТРЦ "Dana Mall". Средства, вырученные от продажи произведений искусства, будут направлены на помощь нуждающимся, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

"Вырученные средства будут распределены по двум направлениям. Одно из них - поддержка детей с психоневрологическими заболеваниями (с синдромом Дауна, ДЦП и другими нарушениями развития), проживающих в интернатах. Второе направление - поддержка людей в терминальной стадии онкологических заболеваний", - рассказали представители галереи "Арт Хаос".

В экспозиции будут представлены работы современных белорусских художников, которые активно поддержали акцию, подтверждая тем самым, что искусство может быть не только творческим актом, но и социально ответственным поступком. Также будет выставлена коллекция работ Романа Короткина (1968-2011), часть средств от продажи которой традиционно будет направлена на оказание паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Современный белорусский художник Роман Короткин и его работа "Довериться падению"

Открытие благотворительной выставки состоится 24 мая в 18.00. В программе примут участие дети с особенностями развития, в том числе зрителям будет продемонстрирован фрагмент спектакля "Маленький принц" театра "Радость" под руководством актера драматического театра им. М.Горького Александра Ждановича. Также состоится презентация двух организаций - Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского (г. Минск, Свято-Елисаветинский монастырь) и Центра помощи жизни (г. Гродно, хоспис).

Галерея "Арт Хаос" работает для посетителей с 10.00 до 22.00, без выходных, по адресу: г. Минск, ТРЦ "Dana Mall", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.