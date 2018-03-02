Благотворительный показ одежды для детей-инвалидов пройдет 4 марта в Минске

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный показ одежды для детей-инвалидов пройдет 4 марта в Национальном академическом театре имени М.Горького, сообщили БЕЛТА организаторы.
Над созданием специальных коллекций работали известные белорусские дизайнеры Анастасия Фалькович, Александра Козловская, Антонина Суринович и Лидия Баринова. Одежда создана с учетом особенностей физического развития детей-инвалидов.
Моделями выступят воспитанники ГУО "Вилейская специальная общеобразовательная школа-интернат", "Чеховщинская вспомогательная школа-интернат", "Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат" и ГУ "Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития".
Поддержат ребят на сцене заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, Лариса Грибалева, Алексей Хлестов, Леся Кодуш и Слава Нагорный, Тео и Ольга Рыжикова, Ольга Сацюк и Егор Канашонок, SHIR и Валерия Зверева, группа PAWA, шоу казачьей песни и танца "Маме нравится", группа "PROвокация", артисты продюсерского центра "Талант Групп".
После показа желающие смогут приобрести дизайнерскую одежду в подарок детям.
Организаторами мероприятия выступают благотворительный фонд имени Преподобной Евфросинии Полоцкой, волонтерский клуб "СЛОН" и Белорусский государственный университет культуры и искусств.-0-
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