Бобруйчанин установил рекорд Беларуси по 12-часовому бегу на беговой дорожке

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска Виктор Нежельский установил рекорд Беларуси по 12-часовому бегу на беговой дорожке, сообщили БЕЛТА организаторы благотворительного проекта "Зимние беговые игры".

Забег", который начался в 9.00 и закончился в 21.30, состоялся 10 февраля в Минске в спорткомплексе "Мир фитнеса". Бобруйчанин пробежал 124,23 км. Он увлекается бегом давно, только в прошлом году пробежал три марафона и участвовал еще в шести пробегах на различные дистанции.

Компанию Виктору Нежельскому составил Петр Рагойша, оба они представляли беговой клуб "Виктория". Во время забега атлеты несколько раз останавливались для перезагрузки беговых дорожек и короткого отдыха, силы поддерживали спортивным питанием. Средняя скорость бегунов составила чуть более 10 км/час.

Мировой рекорд по 12-часовому бегу на беговой дорожке принадлежит Эдгару Симановичу (Латвия) и составляет 144,42 км.

"Зимние беговые игры", целью которых является помощь детям-инвалидам, проходят в Беларуси с 9 по 11 февраля. Игры являются благотворительным беговым проектом и предусматривают масштабные пробежки (в кроссовках, коньках, на лыжах и даже на тренажерах), участники которых окажут помощь детям с инвалидностью. Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, компания velcom переведет в рубли. Собранные средства пойдут Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт.-0-