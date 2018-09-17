Бодак: качество правосудия определяется обеспечением исполнения судебных решений

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Качество правосудия определяется обеспечением исполнения судебных решений. Такое мнение сегодня высказала журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно 17-18 сентября проходит выездное заседание этой постоянной комиссии, посвященное теме практики применения закона "Об исполнительном производстве".

"Закон принят недавно. Аналогов ему ранее не было. Отмечаем его важность, ведь качество правосудия определяется тем, как обеспечивается исполнение судебных решений. И для обывателя, и для юридических лиц важен прикладной, реальный результат, например, действительно ли удалось взыскать ту или иную сумму, вернуть незаконно полученные средства, - отметила парламентарий. - На 2019 год запланировано внесение изменений в законодательство об исполнительном производстве. Заинтересованные ведомства вносят свои предложения по этому вопросу".

"Чем раньше мы проанализируем, подведем какие-то промежуточные итоги со всеми заинтересованными, тем будут качественнее готовиться изменения. Нам важно своими глазами увидеть, как это работает на практике, услышать из первых уст мнение представителей регионов", - отметила Алла Бодак. Она рассказала, что по инициативе Совета Республики подготовлено проект-постановление о правовом мониторинге. Предлагается в первую очередь проработать механизм прогнозирования последствий. Прежде чем принимать решения, необходимо проанализировать действующее законодательство.

"Мы сейчас фактически и занимаемся таким анализом. Написанию закона должна предшествовать серьезная аналитическая работа, в том числе и прогноз последствий его принятия", - подчеркнула Алла Бодак.

Работа Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству продолжится в Гродно 18 сентября. Запланировано посещение ряда предприятий региона, обсуждение с ними актуальных вопросов по теме расширенного заседания.-0-