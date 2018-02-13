Бодак: обеспечение равных прав граждан - приоритетная задача Союзного государства

Алла Бодак (в центре) во время заседания

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы гармонизации законодательства по обеспечению равных прав граждан Беларуси и России обсуждены в ходе заседания Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие представители органов власти приграничных областей и регионов Беларуси и России. Были обсуждены итоги проведения парламентских слушаний "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства", которые прошли 16 декабря 2017 года в Брянске.

"В виде рекомендаций подготовлен итоговый документ, где обозначены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2020 годы. В числе первоочередных мер следует выделить вопросы гармонизации и унификации законодательства в области обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования Беларуси и России", - отметила заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Алла Бодак.

Итоговый документ парламентских слушаний был доработан с учетом предложений, поступивших от участников мероприятия, и представлен на рассмотрение членов Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. По итогам обсуждения принято решение одобрить рекомендации парламентских слушаний "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства".-0-