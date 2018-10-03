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БОКК начало готовить тренеров по выявлению жертв торговли людьми по спецметодике

Общество 03.10.2018 | 19:12

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 2-3 октября прошел обучающий семинар по выявлению жертв торговли людьми среди мигрантов и людей, ищущих убежище. На семинаре было презентовано пособие для тренеров Белорусского общества Красного Креста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

Пособие издано при финансовой поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца специально для обучения волонтеров и сотрудников, задействованных в сфере борьбы с торговлей людьми Красного Креста по распознаванию признаков торговли людьми среди беженцев. Подготовка таких специалистов сейчас особенно актуальна ввиду миграционного кризиса в Европе и его последствий.

"Мы привезли это пособие с аналогичного семинара в Анкаре. Обучение тренеров с его помощью нужно для создания пула квалифицированных людей, которые могут передавать дальше полученные знания, - пояснила специалист по международным проектам отдела по международному сотрудничеству БОКК, координатор программ по противодействию торговле людьми Лейла Джальбот. - Это пособие уникально и интересно тем, что имеет фокус на мигрантов. И хоть сейчас для Беларуси эта проблема не столь актуальна, мы должны быть готовы, чтобы правильно реагировать, чтобы при интервьюировании мигрантов выявить жертв торговли людьми и оказать помощь. Ведь мигранты на пути к лучшей жизни подвергаются многочисленным рискам: контрабанда, торговля людьми, изнасилования, злоупотребления, грабежи, разъединение семьи, социально-экономические трудности и т.д.".

В семинаре участвовали представители от каждой областной организации БОКК. В интерактивном формате - через мозговой штурм, практические задания и дискуссии - они практиковались в интервьюировании потенциальных жертв торговли людьми. Тренеры изучили индикаторы, указывающие на различные виды эксплуатации: сексуальную, трудовую, принудительную преступную, домашнее рабство, торговлю органами.

Во время семинара сотрудники БОКК обсудили, как нужно действовать при выявлении случаев торговли людьми: какую помощь оказывать в первую очередь, когда нужно перенаправлять человека в другие организации. Полученную информацию участники программы передадут другим тренерам и волонтерам в своих областных организациях.

Одновременно в Беларуси проходит масштабная информационная кампания "Предотвратим торговлю людьми" при финансовой поддержке Швейцарской христианской восточной миссии и консультативной поддержке Министерства внутренних дел Беларуси. Главная цель кампании - повысить осведомленность общества с помощью СМИ о проблеме торговли людьми и случаев современного рабства. А перед этим планируется провести исследование знаний общества о торговле людьми, чтобы понять, какие есть пробелы в информировании.

С 2000 года правоохранительными органами Беларуси было выявлено свыше 11,5 тыс. преступлений в сфере противодействия торговле людьми и связанными с ней деяниями, включая педофилию. С 2002 года идентифицировано чуть более 5,6 тыс. жертв торговли людьми, подавляющее большинство которых подверглись сексуальной эксплуатации, около 630 трудовой и трое - изъятию органов.-0-

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Теги
БОКК, семинар, тренер
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