БОКК начинает новый проект "Патронажная служба в регионах"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста начинает реализацию проекта "Патронажная служба в регионах". Об этом сообщила сегодня журналистам специалист по обучению уходу на дому и кинестетикс БОКК Светлана Анацко, передает корреспондент БЕЛТА.

Оказание медико-социальной помощи одиноким пожилым, инвалидам, обучение их методикам самообслуживания - одно из важных направлений работы БОКК. В основном этим занимается Служба сестер милосердия. В прошлом году в ней работали 223 профессиональные сестры и младшие (не имеющие медицинского образования), а также 940 волонтеров Красного Креста, которые оказывают социальную помощь. Ежегодно услугами службы пользуются около 1,5 тыс. жителей страны. "Мы развиваем данное направление. Сейчас начали реализацию нового проекта - "Патронажная служба в регионах". Методом каудфандинга пытаемся собрать средства, чтобы расширить нашу службу, потому что пока она представлена не во всех регионах республики", - рассказала Светлана Анацко.

Развивается не только география, но и содержание работы службы. Например, в Гродненской области реализуется проект по оказанию интегрированной помощи людям с деменцией и их семьям. Суть в том, чтобы пожилые, у которых начинают проявляться симптомы слабоумия, могли как можно дольше оставаться в домашних условиях.

На деятельность службы сестер милосердия в прошлом году было затрачено порядка Br846 тыс. Этот бюджет формируется из трех источников, один из основных - средства государственного социального заказа (примерно 40%). Еще 33% средств - членские взносы и пожертвования от населения, предприятий. Остальные 27% предоставляют доноры, спонсоры. "Один из крупных спонсоров - Белорусская железная дорога, которая поддерживает оказание медико-социальной помощи ветеранам своего предприятия", - привела пример Светлана Анацко.

Также БОКК обучает медицинских и социальных работников, родственников уходу на дому за нуждающимися по методике кинестетикс, оказывает паллиативную помощь людям, живущим с ВИЧ, и реализует другие проекты в поддержку пожилых людей, семей с детьми, инвалидами и других уязвимых категорий.

Белорусское общество Красного Креста - крупнейшая в стране гуманитарная организация. Она создана в 1921 году и сегодня состоит из 6 областных, Минской городской, Дорожной, 158 районных, городских и узловых организаций. Объединяет свыше 350 сотрудников, 17 тыс. волонтеров и 1,25 млн членов.-0-