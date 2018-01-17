БОКК начнет выдавать с февраля ваучеры украинским переселенцам

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная выдача ваучеров вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины начнется с февраля, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям БОКК Виталий Тарашкевич.

"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в текущем году выделила 183 тыс. швейцарских франков на закупку 3660 ваучеров, - сказал специалист. - Каждый ваучер дает право на покупку продуктов (кроме алкогольной и табачной продукции) и предметов первой необходимости, типа средств гигиены, на сумму Br100. Таким образом, общая сумма помощи составит Br366 тыс. Мы уже провели тендер: отоваривать ваучеры можно будет в магазинах сети Белкоопсоюза по всей стране, а в Минске - в универмаге "Беларусь". Думаю, до конца этой недели будут заключены договоры, и мы сможем распечатать ваучеры для последующей выдачи".

Между регионами ваучеры будут распределены в соответствии с проведенной оценкой нуждаемости. Больше всего их будет предоставлено Гомельской области - 1068, затем Могилевской - 972, Минской - 510, Брестской - 405, Витебской - 324, Гродненской - 246. В столице ваучеры получат только 135 переселенцев. Претендовать на такой вид единовременной помощи могут пожилые люди, люди с инвалидностью, беременные и кормящие женщины, неполные семьи с детьми, многодетные. Отоварить ваучер они смогут как самостоятельно, так и в сопровождении волонтеров БОКК.

Помощь оказывается в соответствии с программой "Беларусь - ответные меры на чрезвычайные гуманитарные потребности беженцев и перемещенных лиц из Украины". До 30 апреля все ваучеры будут реализованы.

В последние годы объем оказываемой международными партнерами помощи для данной категории переселенцев снижается. Если на протяжении всего 2016 года средства выделялись и Международной федерацией, и Международным комитетом Красного Креста, и Швейцарским КК, общее количество выданных и отоваренных ваучеров превышало 15 тыс. (а швейцарцы еще выделили 30 тыс. франков на медицинские услуги), то в 2017 году финансирование шло только по линии Международного комитета на выдачу 3160 ваучеров. Зарубежные партнеры объясняют это снижением потребности в такой помощи.-0-