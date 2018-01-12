БОКК планирует развивать новые форм сотрудничества с международными партнерами

12 января, Минск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста в 2018 году проведет ряд встреч с международными партнерами по вопросам развития новых форм сотрудничества и поддержки национального общества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в БОКК.

"БОКК - организация, которая хорошо знает гуманитарные, социальные и иные потребности тех категорий населения Беларуси, с которыми работает. И нам бы хотелось строить в будущем свое взаимодействие с международными организациями, фондами и прочими донорами, согласовывая их возможности и предложения с нашими потребностями, - пояснила член Совета Республики Национального собрания, заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко. - Поэтому в 2018 планируется ряд встреч с представителями Международного комитета Красного Креста и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также другими заинтересованными иностранными партнерами, чтобы регламентировать оказание поддержки национальному обществу".

Данные встречи, по мнению Романии Скоморошко, помогут выбрать оптимальный вариант взаимодействия и виды поддержки. "Нам кажется, такое партнерство будет взаимовыгодным, т.к. оно нацелено на более полное удовлетворение нужд людей", - подчеркнула она.

Среди иных инициатив, которые БОКК стремится реализовать в ближайшее время, переход на самообеспечение службы медсестер милосердия. Схема очень проста: с одной стороны, продолжит действовать социальный заказ, с помощью которого данный вид профессиональной помощи по уходу за больными на дому будут получать нуждающиеся, с другой - служба будет расти численно и развиваться за счет поступлений средств от более обеспеченных клиентов, для которых услуга будет платной.

Есть и более конкретные планы на 2018 год. Так, активное развитие получит новое направление работы - поиск людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в лесу или иной местности. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано с МВД в третьем квартале прошлого года. Также будет доработано мобильное приложение "Помощь рядом", в котором появится интерактивная карта с указанием местоположения каждого волонтера и информацией о его компетенциях.

Помимо проектов, уже успешно реализуемых в Беларуси, планируется начать и ряд новых. Совсем недавно в Гомельской области запущена совместная программа микроэкономических инициатив (МЭИ) МККК и БОКК для переселенцев с территории Украины в Беларуси. Также достигнута договоренность по запуску программы соцреабилитации женщин, находящихся в ЛТП. Уже сейчас некоторые волонтеры помогают таким женщинам почувствовать себя нужными с помощью переписки и открыток. Новая программа будет включать также обучение профессиональным навыкам и навыкам ухода за собой, подбора макияжа, прически и одежды.

В целом же БОКК продолжит работать по основным направлениям своей деятельности: распространение знаний о международном гуманитарном праве, подготовка и реагирование на ЧС и кризисные ситуации, медицинская, социальная, гуманитарная помощь, уход на дому, адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ, обучение, первая помощь, служба розыска, укрепление организационного потенциала БОКК. К слову, в части мобилизации сообществ достигнут большой прогресс: инициативные группы (преимущественно пожилых людей), которые появились во многих сельских районах по всей республике как пилотные по одному из проектов международной помощи Швейцарского Красного Креста, стали самодостаточными и продолжают работать, оказывать взаимную помощь, популяризировать и сами вести активный и здоровый образ жизни. Зарубежные партнеры, видя такой эффект, решили оказать поддержку. Сейчас БОКК готовится запустить большой проект "Консолидация опыта и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медикосоциальной помощи на дому", который объединит сразу несколько ранее реализованных инициатив.

Обучение правилам оказания первой помощи тоже актуально. Например, недавно пришел запрос из Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" на обучение сотрудников не только правилам оказания первой помощи, но и реагирования на чрезвычайные ситуации (совместно с МЧС). Первыми курс проходит обслуживающий персонал, затем важные для жизни навыки получат и айтишники.-0-