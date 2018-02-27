БОКК развернуло по всей Беларуси 24 пункта обогрева

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силами Белорусского общества Красного Креста в стране организовано 24 пункта обогрева населения в морозы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску БОКК Дмитрий Русаков.

К мероприятиям по реагированию на морозы привлечено 26 штатных сотрудников организации и 43 волонтера отрядов быстрого реагирования. Используются не только палатки с генераторами и вспомогательное оборудование, но также вездеходы для оказания помощи на дорогах и труднодоступных территориях.

За 26 февраля в пункте обогрева и выдачи горячего питания бездомным в Брестском районе оказана помощь 150 обратившимся. В витебском пункте обогрев, питание и бывшую в употреблении одежду, а также новое белье, теплые носки и рукавицы получили 36 нуждающихся. В Гомеле организовано семь пунктов обогрева и питания - помощь оказана 150 людям. Гродненская областная организация БОКК вместе с волонтерами работают на пограничном переходе между Беларусью и Литвой "Привалки", где согрели горячим чаем 80 автомобилистов. На базе районных организаций Могилева почти 180 человек получили помощь по обогреву, питанию и одежде, более десяти бездомных смогли поесть в столовой. Аналогичные пункты организованы в городах Бобруйск, Горки, Дрибин, Костюковичи, Краснополье и Шклов. Помощь здесь уже получили около 200 человек.

В столичном регионе организовано пять пунктов в городах Борисов, Березино и Дзержинск. Их услугами воспользовались около 80 человек. Кроме того, отряд быстрого реагирования "Ислочь" обеспечивает работу пункта обогрева возле моста через реку Припять около д. Черничи Житковичского района Гомельской области. Второй пункт со стороны Турова был свернут из-за поднятия уровня воды. Всего здесь обогрев получили свыше 210 человек, горячее питание - 34.

Работники Минской городской организации с волонтерами помогают в буксировке заглохших автомобилей в границах первой кольцевой дороги (Минский район). Откликаются и на другие просьбы, как, например, транспортировка человека с инвалидностей в медицинское учреждение.-0-