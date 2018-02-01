БОКК реализует программу устойчивости и финансовой независимости

1 февраля, Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста реализует программу устойчивости и финансовой независимости организации, в том числе при осуществлении гуманитарных проектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Совета Республики Национального собрания, заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко.

"Мы сегодня начинаем программу, в которой будем определять развитие Белорусского общества Красного Креста: как быть устойчивым, уметь грамотно себя позиционировать, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше белорусов, - пояснила Романия Скоморошко. - Это также согласуется с Целями устойчивого развития, ведь очень многое в их достижении зависит от широкого партнерства государства, бизнеса и негосударственного сектора. Для страны важно, чтобы негосударственные организации были сильными и имели свое устойчивое место в этой цепочке".

Белорусское общество Красного Креста является частью международного движения и может использовать успешный опыт партнеров из других национальных обществ. "Не секрет, что среди общественных организаций в мире идет определенная борьба за ресурсы. Это не всегда финансы, а еще и медийное пространство, волонтеры, возможность реализовывать те или иные проекты. В нашей стране общественных организаций тоже много, поэтому так важно выстроить свою стратегию привлечения ресурсов и реализации гуманитарных программ. Цель визита к нам делегации партнеров - поделиться своим успешным опытом", - отметила Романия Скоморошко.

В эти дни в Минске работает большая делегация представителей Европейского регионального офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Швейцарского и Литовского Красного Креста. Уже состоялись встречи с участием генерального секретаря БОКК Ольги Мычко, персонала проекта ECHO, ВОЗ, ЮНФПА, USAID. Также зарубежные специалисты приняли участие в семинаре по фандрейзингу (от англ. fundraising - сбор добровольных пожертвований на благотворительные проекты), ознакомились с достижениями национального общества КК и его региональных организаций, в том числе на примере районного подразделения в Заславле. В планах также мониторинг выдачи ваучеров в районной организации КК в Минске и в целом работы по проектам поддержки переселенцев из Украины, обсуждение дальнейшего сотрудничества, презентация внутреннего инструмента оценки деятельности организаций. Визит завершится 2 февраля.-0-