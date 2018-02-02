Боль в пояснице по частоте обращений к врачу следует за респираторными заболеваниями - эксперт

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боль в поясничной области находится на втором месте после респираторных заболеваний среди причин обращаемости к врачу, сообщил заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Эдуард Василевич во время пресс-конференции на тему "Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний" в БЕЛТА.

По данным ВОЗ, от неврологических осложнений дегенеративных заболеваний позвоночника страдает до 87% трудоспособного населения планеты в возрасте 30-60 лет. Клинические проявления (боль в поясничной области или нижней конечности, сенсорные или двигательные нарушения и др.) дегенеративных заболеваний поясничного отдела приводят к длительной утрате трудоспособности и наносят значительный экономический ущерб обществу. "По результатам научных исследований, болевой синдром при дегенеративном поражении поясничного отдела позвоночника является второй причиной по частоте обращений к врачу после респираторных заболеваний и третьей - по частоте госпитализаций", - сказал Эдуард Василевич.

Хирургическое лечение дорсопатий (группы дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и расположенных рядом анатомических структур) - один из наиболее актуальных вопросов в спинальной нейрохирургии. Основная тенденция при усовершенствовании хирургических методов состоит в максимально бережном отношении к костным структурам, связочному аппарату позвоночного столба и в уменьшении травматизации мягких тканей.

Несмотря на развитие хирургических методов лечения, применение новых лекарств и физиотерапевтических методик, около 10% пациентов с дорсопатиями становятся инвалидами. По данным ряда авторов, количество неудовлетворительных результатов после проведенных дискэктомий различными хирургическими методами составляет от 8% до 23%. Это повторные операции, болевой синдром, развитие неврологического дефицита и др. Тем не менее хирургические методы начинают преобладать над консервативным лечением, отметил Эдуард Василевич. В Беларуси ежегодно проводится около 3 тыс. операций при денегеративных заболеваниях позвоночника. Причем эти виды оперативных вмешательств распространены во всех регионах.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии тесно работает с РНПЦ травматологии и ортопедии, где также занимаются лечением этой патологии. За последние десятилетия было реализовано два инновационных проекта. Один из них, в частности, завершился разработкой имплантатов для выполнения динамической стабилизации поясничного отдела позвоночника.-0-

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