Более 1 тыс. единиц техники расчищали республиканские дороги от снега в минувшие сутки

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. единиц техники работали на республиканских автомобильных дорогах в минувшие сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дежурно-диспетчерской службе РУП "Минскавтодор-центр".

По оперативной информации, в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах работала 1001 единица техники: 452 пескосолераспределителя, 369 тракторов, 24 автогрейдера, 156 погрузчиков. Для обработки покрытия было израсходовано около 7 тыс. т песко-соляной смеси и порядка 1,5 тыс. т чистой соли. Обеспечено бесперебойное движение транспорта.

По оперативным данным, за минувшие сутки на республиканских дорогах произошло 1 учетное ДТП, в котором 7 человек получили ранения.

В дежурно-диспетчерской службе обратили внимание, что устранение зимней скользкости связано с существенными затратами времени, технических и трудовых ресурсов, что обусловлено большим объемом работ в сложных условиях. При выборе безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожные и метеорологические условия и принимать в случае необходимости меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, что предусмотрено требованиями ПДД.

Специалисты также напомнили о наличии единого телефонного номера диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства. Набрав 125 в любом регионе страны, участники дорожного движения могут сообщить важную информацию либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. Если полученная информация относится к компетенции служб республиканского дорожного хозяйства, она не останется без внимания и соответствующего реагирования. Кроме того, при необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы.

На сайте Министерства транспорта и коммуникаций предоставлена возможность просмотра оперативной информации о дорожных условиях по данным дорожно-измерительных станций. Пользователи могут ознакомиться с реальной дорожной обстановкой (фотоизображения, температура воздуха, покрытия, вид осадков, видимость, состояние покрытия дороги) на основе данных с 102 дорожно-измерительных станций, установленных на республиканских автодорогах.-0-