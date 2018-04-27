27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. фур ожидают въезда в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 20.00 27 апреля, на белорусско-литовской границе находятся более 1070 большегрузных автомобилей. В пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 470 машин, в "Привалке" - более 220, в "Беняконях" - свыше 180, в "Котловке" - более 200.

Как сообщалось, в сопредельном с "Каменным Логом" пунктом пропуска "Мядининкай" на литовской стороне днем 27 апреля отмечались перебои в электроснабжении. Литовская сторона начала принимать транспорт, но очередь остается достаточно внушительная.

Въезда в Латвию ожидают более 490 большегрузов: в пунктах пропуска "Урбаны" - более 200, в "Григоровщине" - более 290.

Въезда в Латвию в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" ожидают более 470 грузовиков На выезд из Беларуси в Латвию в пункте пропуска "Григоровщина" - более 320 грузовых автомобилей, в пункте пропуска "Урбаны" - свыше 150 фур.

В Госпогранкомитете просят перевозчиков учитывать эту информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-