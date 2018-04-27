27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. фур ожидают въезда в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 20.00 27 апреля, на белорусско-литовской границе находятся более 1070 большегрузных автомобилей. В пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 470 машин, в "Привалке" - более 220, в "Беняконях" - свыше 180, в "Котловке" - более 200.
Как сообщалось, в сопредельном с "Каменным Логом" пунктом пропуска "Мядининкай" на литовской стороне днем 27 апреля отмечались перебои в электроснабжении. Литовская сторона начала принимать транспорт, но очередь остается достаточно внушительная.
Въезда в Латвию ожидают более 490 большегрузов: в пунктах пропуска "Урбаны" - более 200, в "Григоровщине" - более 290.
В Госпогранкомитете просят перевозчиков учитывать эту информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-
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