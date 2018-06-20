Более 10 тыс. учащихся отдохнут в спортивно-патриотических лагерях в этом году

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 спортивно-патриотических лагерей будет организовано в этом году в Беларуси, в них отдохнут более 10 тыс. учащихся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил представитель Министерства обороны, ежегодно на базе воинских частей организуется не менее 150 спортивно-патриотических лагерей. "Их работа ведется по ряду направлений, в том числе по спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, военно-патриотическому, оборонно-спортивному. При этом Министерством образования в них реализуются военно-патриотические образовательные программы во взаимодействии с Минобороны, МВД, Госпогранкомитетом и МЧС. В текущем году спланировано проведение более 150 спортивно-патриотических лагерей для более чем 10 тыс. учащихся", - сказал Владимир Макаров.

В 2017 году с участием воинских частей организовано 163 спортивно-патриотических лагеря. К их проведению привлекались около 600 военнослужащих в качестве инструкторов. Всего же, по словам представителя Минобороны, за последние 10 лет более 120 тыс. подростков летом отдохнули в подобных лагерях.

Заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики - начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская напомнила, что программа допризывной подготовки была обновлена в 2017 году. "В нее вошли темы, которые связаны с современной политической обстановкой, изучают ребята и положения Концепции национальной безопасности, Военной доктрины Беларуси, более оптимально поставлены вопросы по формированию практических навыков и умений. Обновленная программа содержит и такой раздел, как военно-медицинская подготовка, - рассказала она. - Совместно с Министерством обороны мы отрабатываем вопросы, связанные с методическими пособиями, материалами, планами, конспектами. Делается это для того, чтобы военно-патриотическая подготовка и работа в этом направлении давала положительные результаты. Кроме того, в системе образования у нас существуют и специализированные центры допризывной подготовки. Таких центров в Беларуси около 30".

В ближайшее время планируется создание республиканского методического объединения руководителей центров допризывной подготовки с привлечением к его работе представителей Минобороны, для всех учреждений образования и подобных центров запланирована передача моделей АК-74, топографических карт, комплектов общевойсковых уставов Вооруженных Сил. Прорабатывается вопрос об организации взаимодействия центров с региональными организациями ДОСААФ по использованию их материально-технической базы при проведении учебных занятий по допризывной подготовке.-0-