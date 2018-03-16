В мемориальном комплексе "Хатынь". Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 активистов БРСМ благоустроят территорию мемориального комплекса "Хатынь", сообщил БЕЛТА первый секретарь Минского областного комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Бойцы студотрядовского движения, представители учащейся и работающей молодежи 19 марта примут участие в республиканской трудовой акции "Молодежь помнит". Во время нее в рамках 80-летия Минской области планируется дать старт молодежному проекту "80 дел на благо Минщины".

По окончании акции для участников будет организована экскурсионная программа по мемориальному комплексу "Хатынь".-0-