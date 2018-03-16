16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 активистов БРСМ благоустроят территорию мемориального комплекса "Хатынь", сообщил БЕЛТА первый секретарь Минского областного комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.
Бойцы студотрядовского движения, представители учащейся и работающей молодежи 19 марта примут участие в республиканской трудовой акции "Молодежь помнит". Во время нее в рамках 80-летия Минской области планируется дать старт молодежному проекту "80 дел на благо Минщины".
По окончании акции для участников будет организована экскурсионная программа по мемориальному комплексу "Хатынь".-0-
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