7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек посетили РНПЦ оториноларингологии во время акции по бесплатному консультированию, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор центра Николай Гребень.

Более половины обследованных пациентов жаловались на ту или иную патологию слуха, они получили всю необходимую сурдологическую помощь. Обращались люди с хроническими гнойными отитами - после проведенного хирургического лечения и те, кто в нем нуждался. Несколько меньше пациентов было с патологией голоса, гортани. Их направили на прием к фониатру.

По словам директора центра, подобные акции пользуются спросом у населения. Благодаря таким мероприятиям возможно выявить заболевание на ранней стадии, своевременно скорректировать лечение. Также это дополнительная возможность для диспансерного наблюдения после хирургического лечения.

"Мы регулярно проводим такие акции. Как правило, на прием приглашаются пациенты с какой-то конкретной патологией: хроническими средними отитами, патологией полости носа, хроническими риносинуситами и др. Такие мероприятия обычно проводятся раз в полгода и длятся один-два дня", - отметил Николай Гребень.

Нынешняя акция по бесплатному консультированию пациентов проводилась 4-6 апреля в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля. В нынешнем году он проходит под слоганом "Всеобщий охват услугами здравоохранения для всех и везде".-0-