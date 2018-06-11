Более 100 футбольных болельщиков ЧМ-2018 пересекли границу Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше 100 болельщиков, едущих на чемпионат мира по футболу в Россию, пересекли границу Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

В настоящий момент более 100 болельщиков из 30 стран воспользовались безвизовым режимом и пересекли границу Беларуси. "Больше 10 человек прибыли из США, пересекли границу также гости из Австралии и Мексики. Среди экзотических стран - Перу, Сальвадор, Гана, Коста-Рика, Уругвай", - рассказал Антон Бычковский.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Как сообщалось, Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.-0-