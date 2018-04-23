Более 100 внутрихозяйственных карьеров рекультивируют в Беларуси в 2018 году

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году рекультивируют 114 внутрихозяйственных карьеров общей площадью 97,3 га. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

За первый квартал 2018 года рекультивированы 20 карьеров общей площадью 14,2 га. Кроме того, в Дрогичинском районе дополнительно рекультивированы два несанкционированных карьера, которые были обнаружены природоохранными службами в нынешнем году.

На территории Беларуси выявлено более 10 тыс. месторождений полезных ископаемых. В настоящее время на территории страны ведется разработка около 500 промышленных и более 1,2 тыс. внутрихозяйственных карьеров. Разработка месторождений всегда сопряжена с отрицательным воздействием на окружающую среду. Рекультивация карьеров идет планомерно. Как правило, на этих землях высаживается лес либо создаются искусственные водоемы.-0-