Более 100 военнослужащих помогут белорусским аграриям в уборке урожая

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь в уборке урожая окажут более 100 военнослужащих белорусской армии, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Вооруженных Cилах сформированы 3 сводных автомобильных подразделения. Они направятся в Могилевскую, Минскую и Витебскую области. "Всего для перевозки сельскохозяйственных грузов планируется задействовать более 100 военнослужащих и 60 единиц автомобильной техники. Такая помощь армии сельхозорганизациям стала уже традиционной", - отметили в ведомстве.-0-