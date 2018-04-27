Более 130 участников из 22 стран сражаются за победу на Менделеевской олимпиаде в Минске

27 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Более 130 участников из 22 стран сражаются за победу на 52-й международной Менделеевской олимпиаде, которая проходит в Минске 23-28 апреля. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, руководитель Белорусского химического общества доктор химических наук Сергей Рахманов, который провел встречу с представителями дипмиссий, руководителями команд и организаторами олимпиады.

Сергей Рахманов отметил, что подобная олимпиада проходит в белорусской столице в третий раз. На этот раз на состязания приехало рекордное количество человек за весь период ее проведения. Это единственная с советских времен олимпиада, которая с распадом Советского Союза не прекратила свое существование, а, наоборот, привлекает все большее количество юных химиков. Если раньше в этой олимпиаде участвовали только 15 стран постсоветского пространства, то теперь их количество увеличилось до 22. В числе стран-участниц, представители которых приехали в Минск, есть Украина, Саудовская Аравия, Хорватия, то есть география участников очень широкая.

При этом, несмотря на серьезную конкуренцию, белорусские участники традиционно показывают высокие результаты.

"Олимпиада объединяет страны и народы не под политическими лозунгами, а под научными и образовательными, - считает Сергей Рахманов. - Мероприятие имеет большой объединительный эффект. Ведь в нынешних непростых условиях между различными государствами сложные взаимоотношения, много разногласий, если не сказать больше. А эта площадка не имеет подоплеки для конфронтации, здесь полное понимание в целях научного и образовательного развития". Председатель Постоянной комиссии подчеркнул важную роль Московского государственного университета в развитии взаимодействия между вузами постсоветского пространства.

Сергей Рахманов обратил внимание на тот факт, что международная олимпиада проводится под эгидой государства и руководители разных стран, в том числе Беларуси, понимают важность развития науки и межгосударственного взаимодействия в этой области.-0-