Более 1,5 тыс. детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов участвуют в акции "Рождественская елка - наши дети"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. детей из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, принимают участие в 24-й республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Акция открылась по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Рождественской литургией в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, где присутствовало более 400 детей из Пинского района Брестской области, Буда-Кошелевского, Наровлянского, Хойникского, Мозырского районов Гомельской области, Краснопольского, Славгородского, Чериковского районов Могилевской области. Все участники встречи - одаренные дети, которые в 2017 году стали финалистами XXXI Международной социально-творческой программы "Чернобыльский шлях – дорога жизни: в будущее – с надеждой".

Митрополит Павел поздравил всех присутствующих с наступившим праздником всепрощения, светлых чувств и любви, совершил молитву за детей Беларуси и благословил участников акции. В знак благодарности дети преподнесли Владыке праздничные творческие поздравления и сувениры, изготовленные своими руками. "Мероприятие "Рождественская елка - наши дети" по истине доброе. Все дети, которые сегодня сюда пришли, оставят это светлое событие в своей памяти, в сердце и в сознании. Смотришь на них - и радостно становится. Они живут доброй жизнью. Хочется пожелать, чтобы эта детская чистота сохранилась у них как можно дольше", - сказал митрополит Павел.

Каждый год организаторы и участники "Рождественской елки" символично отмечают день рождения проекта - в этом году ему 24. Столько свечей было зажжено на традиционном праздничном рождественском пироге.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Андрей Беляков, координатор волонтерского движения "Доброе сердце", председатель центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

Продолжился праздник в Белорусском государственном цирке, он объединил более 1,5 тыс. детей из районов Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Юные участники акции окунулись в атмосферу волшебства и приключений с героями "Новогодней сказки". Кульминацией торжества станет вручение детям сладких подарков.

Владимир Ващенко подчеркнул, что государство уделяет большое внимание подрастающему поколению, а Рождественский праздник для детей с загрязненных территорий уже стал традиционным. "Для детей главное, чтоб был праздник. Мы постарались устроить для них торжество. Дети приехали в Минск, приняли участие в службе, кроме того, их ждут разнообразные развлекательные мероприятия. Сегодня это представление в Белгосцирке", - отметил министр.

Организаторами 24-й республиканской благотворительной акции "Рождественская елка - наши дети" выступают ОО "БРСМ", Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, Епархиальное управление Белорусской православной церкви, общественное объединение "Белорусский фонд мира" при поддержке Минобразования и Белгосцирка. Проект является кульминационным мероприятием благотворительной акции "Чудеса на Рождество" и проводится с целью духовной, социальной и творческой поддержки детей, проживающих в отдаленных и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси. За годы проведения "Рождественская елка - наши дети" объединила около 49 тыс. детей.-0-

Фото Геннадия Жинкова