Более 1,5 тыс. селфи в вышиванках прислали белорусы на конкурс БРСМ

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. селфи в вышиванках пришло на конкурс Белорусского республиканского союза молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

Накануне Дня вышиванки БРСМ объявил о старте фотоконкурса "Фото и селфи с вышиванкой". В этом году в нем было восемь номинаций, самой популярной стала номинация "Дзяўчыны ў вышыванцы". Всего в адрес организаторов поступило более 1,5 тыс. работ от 1 тыс. авторов со всей страны.

Кроме того, молодежь активно пользовалась стикерами-вышиванками, разработанными БРСМ для канала в Telegram. Модные картинки с элементами национального орнамента получили символичное название "Вышиваничи".

"Национальный орнамент - это связующая нить поколений, то, что отличает и объединяет белорусов через прошлое наших предков с посылом в будущее. Одежда с национальным колоритом пользуется большой популярностью у белорусов разных возрастов. Элементы белорусского орнамента используются в оформлении билбордов, роликов на телевидении и в социальных сетях. И самое главное, что людям это нравится", - отметил первый секретарь ЦК.

Он напомнил, что во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в октябре 2017 года в Сочи, участники из других стран обращали внимание на белорусских делегатов - форма с элементами национального орнамента заметно выделялась и стала одной из отличительных особенностей молодежной делегации.

Говоря о прошедшем 2 июля Дне вышиванки в Минске, Дмитрий Воронюк отметил, что многие площадки были интересными и, несмотря на дождь, собирали посетителей. К примеру, Могилевская область представляла мастер-класс "Ганчарная майстэрня", где можно было понаблюдать за работой мастера, намять глину, прокрутить гончарный круг и даже оставить автограф на только что вылепленном кувшине. Особый интерес вызвала презентация уникальной "падняпроўскай свiстулькі", которая изготавливается по технологиям, насчитывающим сотни лет, и способна воссоздавать голоса зверей и птиц.

Более 500 человек из всех регионов Беларуси стали участниками интернет-квеста "Мая Беларусь", который впервые был включен в программу Дня вышиванки в Минске. Победители получили призы от организаторов. Состоялась также битва диджеев, самым юным участником которой стала 13-летняя быховчанка Элина Караваева, представившая на "Disco-folk "Вышыванка.by" ремиксованные мелодии белорусских исполнителей и музыкальных групп.

"Хотелось бы, чтобы День вышиванки стал своеобразной эстафетой между малыми и большими городами, областными центрами и Минском, чтобы к этому празднику подключались все желающие. Ведь это уникальная возможность показать себя, свою сопричастность к сохранению национальных традиций и символов", - сказал Дмитрий Воронюк.-0-