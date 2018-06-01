Более 150 тыс. иностранных болельщиков могут проследовать через Беларусь на ЧМ по футболу - МВД

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 тыс. иностранных болельщиков могут проследовать через Беларусь на ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Бегун привел данные российской стороны, которая информирует, что билеты на матчи ЧМ купили уже 1,5 млн иностранных болельщиков. В МВД ожидают, что более 10% из них проследуют через Беларусь. При этом ведомство не исключает, что многие задержатся на некоторое время, чтобы осмотреть туристические достопримечательности.

Представитель МВД заверил, что белорусские правоохранители готовы обеспечить безопасность и комфортное пребывание такого достаточно большого числа иностранцев. В министерствах внутренних дел Беларуси и России созданы рабочие группы, которые в режиме оперативного взаимодействия будут решать проблемные вопросы. "Подразделения транспортной милиции и полиции будут также взаимодействовать при сопровождении групп болельщиков по территории Беларуси железнодорожным транспортом, пребывании и въезде в Россию и транзитном следовании через Беларусь в Калининград", - отметил Алексей Бегун.-0-