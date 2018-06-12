12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 работников КГК контролируют проведение централизованного тестирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.
"Основной задачей госкомиссии является контроль за предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси", - отметили в пресс-службе.
В каждом учреждении образования организована работа комиссий по контролю за ходом вступительных испытаний. Их председателями являются члены госкомиссии, заместителями - работники Комитета госконтроля, членами - представители госорганов и организаций системы образования, общественных организаций.
Контроль будет осуществляться на всех этапах вступительной кампании. Первый этап - централизованное тестирование, которое проходит в республике с 12 июня по 2 июля (6, 8 и 10 июля - резервные дни).
На втором этапе государственная комиссия будет контролировать весь процесс приема документов, подготовки, проведения вступительных испытаний (при их наличии) и зачисления абитуриентов в состав студентов, учащихся в каждом учреждении высшего и среднего специального образования. Внутривузовские испытания будут проводиться только по творческим дисциплинам - рисунок, музыка, танец, а также по физической культуре и литературе. "Такие испытания, как правило, состоят из нескольких этапов, из-за своей специфики не лишены субъективизма и по этой причине требуют особого контроля. В дни испытаний в корпусах, где они проходят, не должно быть посторонних лиц", - пояснили в КГК.
Наряду с выполнением задач по предотвращению возможных нарушений в ходе вступительных испытаний членами госкомиссии будут объективно и оперативно рассмотрены все обращения абитуриентов и их родителей, касающиеся проблемных вопросов вступительной кампании. Для оперативного реагирования на базе КГК, областных комитетов госконтроля организована работа горячей линии. В частности, телефон горячей линии рабочей группы госкомиссии в Минске - 8(017) 327-66-80.-0-
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