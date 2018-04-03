Более 170 компаний участвуют в международной выставке "Вода и тепло" в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 компаний участвуют в 20-й международной специализированной выставке "Вода и тепло". Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время открытия выставки, передает корреспондент БЕЛТА.
"Система жилищно-коммунального хозяйства Беларуси уверенно стоит на пути модернизации. Инвестиции должны вкладываться в проекты с применением лучших технологий, путей модернизации. Цель выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать их специалистам. Здесь представляют свою продукцию более 170 организаций и компаний, в том числе зарубежных. Уверен, что она будет востребована в жилищно-коммунальном секторе", - сказал Александр Терехов.
Министр подчеркнул, что снижение затрат в системе ЖКХ невозможно без использования инноваций. "Уверен, что в ближайшие годы ощутим реализацию технологий, которые представлены на выставке", - добавил он.
Форум проходит в минском Футбольном манеже с 3 по 6 апреля. Основные разделы выставки: добыча воды, водоснабжение, водоотведение, водосбережение, сантехника, услуги. В программе значатся первый отраслевой конгресс "Эффективное тепло- и водоснабжение в Беларуси", панельные дискуссии, семинары. Представлены технологические решения в промышленной теплоэнергетике и бытовом сегменте.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.408 BYN
|2.413 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.392 BYN
|3.404 BYN