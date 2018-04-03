Более 170 компаний участвуют в международной выставке "Вода и тепло" в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 компаний участвуют в 20-й международной специализированной выставке "Вода и тепло". Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время открытия выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система жилищно-коммунального хозяйства Беларуси уверенно стоит на пути модернизации. Инвестиции должны вкладываться в проекты с применением лучших технологий, путей модернизации. Цель выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать их специалистам. Здесь представляют свою продукцию более 170 организаций и компаний, в том числе зарубежных. Уверен, что она будет востребована в жилищно-коммунальном секторе", - сказал Александр Терехов.

Александр Терехов

Министр подчеркнул, что снижение затрат в системе ЖКХ невозможно без использования инноваций. "Уверен, что в ближайшие годы ощутим реализацию технологий, которые представлены на выставке", - добавил он.

Форум проходит в минском Футбольном манеже с 3 по 6 апреля. Основные разделы выставки: добыча воды, водоснабжение, водоотведение, водосбережение, сантехника, услуги. В программе значатся первый отраслевой конгресс "Эффективное тепло- и водоснабжение в Беларуси", панельные дискуссии, семинары. Представлены технологические решения в промышленной теплоэнергетике и бытовом сегменте.-0-

Фото Максима Гучека