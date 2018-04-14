14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 млн деревьев планируется посадить в Беларуси во время Недели леса, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция проводится уже в 11-й раз. Для нее Министерство лесного хозяйства подготовило более 1,3 тыс. объектов. Планируется посадить более 18 млн деревьев", - сказал Виталий Дрожжа. Новые леса во время акции намечено создать на площади свыше 3,7 тыс. га.

Виталий Дрожжа

Неделя леса проходит в Беларуси с 14 по 21 апреля. Ее организатором традиционно выступает Минлесхоз. В этом году акция посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей.

Старт акции был дан сегодня в Логойском районе. Мероприятие активно поддерживают представители бизнеса, общественных объединений, средств массовой информации, органов государственного управления, контролирующих ведомств, депутатский корпус. С каждым годом участие в мероприятии принимает все большее количество белорусов. В 2016 году акцию поддержали 81 тыс. человек, в 2017-м - 82,5 тыс. "Надеемся, что в этом году количество участников перешагнет за 100-тысячный рубеж", - добавил министр.

Принять участие в акции сможет любой желающий. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения страны обеспечат добровольцев необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Виталий Дрожжа подчеркнул, что леса имеют важнейшее значение для социально-экономического развития страны. Почти 40% территории Беларуси покрыто лесами. "Основные задачи Министерства лесного хозяйства - лесоуправление и лесовосстановление. Мы проводим плановые рубки, и на этих территориях необходимо создавать новые леса. В этом году планируем посадить леса на площади около 29 тыс. га", - добавил он.-0-

Фото Максима Гучека.