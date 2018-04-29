Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Латвию и Литву из Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Государственного пограничного комитета.

По данным на 14.00 29 апреля, больше всего грузовиков стоит в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе - свыше 480. В "Беняконях" собралось более 270 фур, в "Котловке" и "Привалке" - свыше 260 и 250 соответственно.

Очереди из грузовиков фиксируются на белорусско-латвийской границе: в "Григоровщине" - более 250, в "Урбанах" - свыше 300.

В пунктах пропуска на польском направлении стоит в общей сложности более 100 большегрузов.-0-